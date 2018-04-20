Filiz Akın'dan iyilik hareketine destek!

İstanbul'da bir alışveriş merkezinde geçtiğimiz haftalarda başlatılana iyilik hareketine ilgi her geçen gün artıyor. Yeşilçam’ın ustalarından Filiz Akın, iyilik hareketine destek olan isimler arasında yerini aldı.

Magazin - 20.04.2018 17:33

Filiz Akın boynundan çıkarmadığı fularını 'çocuk istismarına dur' demek için bağışladı.



26 Nisan’da İstanbul'da bir alışveriş merkezinde açılacak Önce Çocuk Sergisi kapsamında satışa çıkacak eşyalardan elde edilecek gelir, UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği’ne aktarılacak.

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