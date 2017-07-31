Fikret Orman'dan Şenol Güneş açıklaması!

Fikret Orman: "Bu bir nezaket görüşmesidir"

Spor - 31 Temmuz 2017 16:31

Başkan Fikret Orman, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Milli takımı çalıştırma konusunda TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile bir araya gelişini DHA'na şu sözlerle açıkladı;



"Bu bir nezaket görüşmesidir. Ben daha önce hocamınızın hem Beşiktaş hem de Milli takımı çalıştırmasını uygun bulmamıştım. Görüşüm bu yöndedir."



KAYNAK: DHA

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.