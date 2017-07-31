Fikret Orman'dan Şenol Güneş açıklaması!

Fikret Orman: "Bu bir nezaket görüşmesidir"

Spor - 31 Temmuz 2017 16:31
Fikret Orman'dan Şenol Güneş açıklaması!
Başkan Fikret Orman, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Milli takımı çalıştırma konusunda TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile bir araya gelişini DHA'na şu sözlerle açıkladı;

"Bu bir nezaket görüşmesidir. Ben daha önce hocamınızın hem Beşiktaş hem de Milli takımı çalıştırmasını uygun bulmamıştım. Görüşüm bu yöndedir."

KAYNAK: DHA
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