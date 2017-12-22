Fi'den kötü haber! Bu sezon...

Cesur sahneleriyle geçtiğimiz sezona damga vuran Fi dizisinden kötü haber geldi. Fi, bu sezon bitiyor.

TV Dünyası - 23.12.2017 02:00
Fi'den kötü haber! Bu sezon...
Geçtiğimiz sezon online platform olan PuhuTV'de yayınlanmaya başlayan Fi dizisiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Fi yeni sezon Çi'ye sürpriz isim!

Fi yeni sezon Çi'ye sürpriz isim!



Fi, Çi, Pi serisinin yazarı Azra Kohen, dizinin bu sezon bitirilmesi için karar aldıklarını söyledi. Kohen, normalde 4 sezon sürmesi gereken Fi, Çi, Pi serisinin 2. sezonda bitirilmesi kararı aldığını açıkladı.

Fi yeni sezon Çi ne kadar izlendi?

Fi yeni sezon Çi ne kadar izlendi?



Kohen, “İnsanlar oturduğum yerden çok güzel para kazandığımızı düşünebilir. Amacım hiçbir zaman bir şey kazanmak olmadı. Bir şey yanlı gittiği zaman durdurmak için elimden geleni yapıyorum" dedi.

Fi'den servet kazanıyorlar!

Fi'den servet kazanıyorlar!



Kaynak: posta.com.tr

Başrollerini Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Büşra Develi ve Berrak Tüzünataç'ın yer aldığı Fi dizisi bu sezon Fi yeni sezon Çi olarak yayınlanıyor.

"Fi" dizisi ve meşhur limon ağacı!



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Fİ için yaptığı hazırlıklar boşa gitti!

Fİ için yaptığı hazırlıklar boşa gitti!



Serenay Sarıkaya’nın 'Çi' detayı!

Serenay Sarıkaya’nın 'Çi' detayı!
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