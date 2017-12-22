Fi'den kötü haber! Bu sezon...

TV Dünyası - 23.12.2017 02:00

Fi yeni sezon Çi'ye sürpriz isim!

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Geçtiğimiz sezon online platform olan PuhuTV'de yayınlanmaya başlayan Fi dizisiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.Fi, Çi, Pi serisinin yazarı Azra Kohen, dizinin bu sezon bitirilmesi için karar aldıklarını söyledi. Kohen, normalde 4 sezon sürmesi gereken Fi, Çi, Pi serisinin 2. sezonda bitirilmesi kararı aldığını açıkladı.Kohen, “İnsanlar oturduğum yerden çok güzel para kazandığımızı düşünebilir. Amacım hiçbir zaman bir şey kazanmak olmadı. Bir şey yanlı gittiği zaman durdurmak için elimden geleni yapıyorum" dedi.Kaynak: posta.com.trBaşrollerini Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Büşra Develi ve Berrak Tüzünataç'ın yer aldığı Fi dizisi bu sezon Fi yeni sezon Çi olarak yayınlanıyor.