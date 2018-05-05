Feyza Aktan'a kayınvalide desteği!

Magazin - 05.05.2018 21:00

Özcan Deniz baba oldu!

Özcan Deniz'in babası hastaneye kaldırıldı!

Star Tv'de yayınlanan İstanbullu Gelin dizisinin başrol oyuncusu Özcan Deniz, 30 Nisan'da oğlu Kuzey'i kucağına aldı.Ertesi gün hastalanan babasının hüznüne boğulan Deniz, hem oğluyla hem babasıyla ilgileniyor.Eşi Feyza Aktan Deniz'e oğlu Kuzey'in bakımında kayınvalidesi Kadriye Hanım destek oluyor. Yıllardır torun özlemiyle yanıp tutuşan Kadriye Hanım, torunu Kuzey için Özcan Deniz ve Feyza Aktan Deniz'in yaşadığı Zekeriyaköy'deki villasına yerleşmiş.