Feyza Aktan'a kayınvalide desteği!

Baba olma sevincini yaşayan Özcan Deniz'in eşi Feyza Aktan'ın bebek bakımı konusunda kayınvalidesi destek oluyor.

Magazin - 05.05.2018 21:00
Feyza Aktan'a kayınvalide desteği!
Star Tv'de yayınlanan İstanbullu Gelin dizisinin başrol oyuncusu Özcan Deniz, 30 Nisan'da oğlu Kuzey'i kucağına aldı.

Özcan Deniz baba oldu!

Özcan Deniz baba oldu!



Ertesi gün hastalanan babasının hüznüne boğulan Deniz, hem oğluyla hem babasıyla ilgileniyor.

Eşi Feyza Aktan Deniz'e oğlu Kuzey'in bakımında kayınvalidesi Kadriye Hanım destek oluyor. Yıllardır torun özlemiyle yanıp tutuşan Kadriye Hanım, torunu Kuzey için Özcan Deniz ve Feyza Aktan Deniz'in yaşadığı Zekeriyaköy'deki villasına yerleşmiş.

Özcan Deniz'in babası hastaneye kaldırıldı!

Özcan Deniz'in babası hastaneye kaldırıldı!
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Bağlantılar: Feyza Aktan, Özcan Deniz

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