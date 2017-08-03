Fernando Francisco Reges, İstanbul'a geldi!

Galatasaray'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'den transfer görüşmelerine başladığı Brezilyalı futbolcu Fernando Francisco Reges, İstanbul'a geldi.

Futbol - 04 Ağustos 2017 00:06

Yeşilköy Atatürk Havalimanı'na gelen Brezilyalı futbolcuyu, Sarı Kırmızılı taraftarlar tezahüratlarla coşkulu bir şekilde karşıladı. Sarı-kırmızılı taraftarların sevgi gösterilerinde bulunduğu Fernando, güvenlik önlemleri altında kendisini bekleyen özel araca binerek havalimanından ayrıldı.



Brezilyalı yıldızın sağlık kontrolünden geçtikten sonra Galatasaray ile sözleşme imzalaması bekleniyor.



DHA

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