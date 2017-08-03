Yeşilköy Atatürk Havalimanı'na gelen Brezilyalı futbolcuyu, Sarı Kırmızılı taraftarlar tezahüratlarla coşkulu bir şekilde karşıladı. Sarı-kırmızılı taraftarların sevgi gösterilerinde bulunduğu Fernando, güvenlik önlemleri altında kendisini bekleyen özel araca binerek havalimanından ayrıldı.
Brezilyalı yıldızın sağlık kontrolünden geçtikten sonra Galatasaray ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
DHA
Fernando Francisco Reges, İstanbul'a geldi!
Galatasaray'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'den transfer görüşmelerine başladığı Brezilyalı futbolcu Fernando Francisco Reges, İstanbul'a geldi.Futbol - 04 Ağustos 2017 00:06
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Fernando Francisco Reges, İstanbul, Galatasaray
FUTBOL HABERLERİ
- Avrupa Ligi'nde günün sonuçları...
- Fenerbahçe 1-1 Sturm Graz
- Futbol tarihinin en pahalı transferi Neymar oldu
- Alvaro Negredo İstanbul'a geldi!
- Rıza Çalımbay'dan Lucescu değerlendirmesi
- Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’ne 3. torbadan katılacak!
- Başakşehir 2- 0 Club Brugge
- Yeni Malatyaspor'da Aly Cissokho imzayı attı
- Totti'nin forması artık uzayda
- Trabzonspor Burak Yılmaz'ı KAP'a bildirdi