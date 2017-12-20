Ferhat Göçer ile Yılmaz Morgül birbirine girdi!

Önceki gün bir ödül törenine katılan Yılmaz Morgül ile Ferhat Göçer arasında büyük bir tartışma çıktı.

Magazin - 20.12.2017 11:00
Ferhat Göçer ile Yılmaz Morgül birbirine girdi!
Yılmaz Morgül önceki akşam aldığı 'En İyi Sanat Müziği Sanatçısı Ödülü'nü Atatürk ve şehit ailelerine ithaf etmiş, konukları saygı duruşuna davet etmişti. Sonrasında Ferhat Göçer'in ayağa kalkmadığını söyleyip 'Atatürk'e saygısızlıkla' suçlamıştı. Morgül Instagram'a şöyle yazmıştı:

"Ödül geccesinde Atatürk'e saygısızlık! Aldığım ödülümü başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımız için canını feda eden 20 yıldır birlikte yürüdüğüm şehit ve asker ailelerine ve şehit polis ailelerine ithaf ettiğimin altını çizdiğim konuşmamı yaptığımda Atatürk konusundaki hassasiyetimden "Atatürk oturarak alkışlanmaz ayakta alkışlanmalıdır" ricamda yüzlerce kişi ayağa kalkıp tempo tutarak eşlik ederken bir kişi çok büyük saygısızlık yaparak beni çok üzdü. T.C. kurucusu Atatürk'ün sanatçılar hakkındaki özdeyişlerinin bilinciyle bir sanatkara yakışmayacak saygısızlığı yaparak ayağa kalkmayan kişi maalesef Ferhat Göçer oldu. Yazıklar olsun!"

Ferhat Göçer, doktorluğu bıraktı!

Ferhat Göçer, doktorluğu bıraktı!



FERHAT GÖÇER'DEN ÇOK SERT CEVAP!

Ferhat Göçer'in Yılmaz Morgül'ün suçlamalarına cevabı çok sert oldu. Sanatçı sosyal medya hesabından zehir zemberek bir açıklamada bulundu. Göçer açıklamasında Morgül'e "Yalancı, ahlaksız ve şarlatansın" dedi.

Ferhat Göçer'li kapanış!

Ferhat Göçer'li kapanış!



"Atatürk sevgime ve şehitlerimize saygı gibi hassas değerlerime dil uzattığı için Ylmaz Morgül'ün iftirasına ilk ve son cevabımdır" diyen Ferhat Göçer şu açıklamayı yaptı:


Ferhat Göçer’den ilginç itiraf! Meğer kaza...

Ferhat Göçer’den ilginç itiraf! Meğer kaza...



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