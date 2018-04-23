Fenomen diziye Türk oyuncu!

TV Dünyası - 23.04.2018 09:31

Karakterlerin isimlerinin şehir adlarından oluştuğu diziye 'İstanbul' adıyla yeni bir oyuncu katılacağı iddiası ortaya atıldı.Diğer iddiaya göreyse Türk oyuncu, dizinin 2-3 bölümünde konuk oyuncu olarak yer alacak.2019'da 3. sezonu yayınlanacak olan dizinin yapımcılarının aklındaki en güçlü aday ise Nesrin Cavadzade.