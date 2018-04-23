Karakterlerin isimlerinin şehir adlarından oluştuğu diziye 'İstanbul' adıyla yeni bir oyuncu katılacağı iddiası ortaya atıldı.
Diğer iddiaya göreyse Türk oyuncu, dizinin 2-3 bölümünde konuk oyuncu olarak yer alacak.
2019'da 3. sezonu yayınlanacak olan dizinin yapımcılarının aklındaki en güçlü aday ise Nesrin Cavadzade.
Fenomen diziye Türk oyuncu!
Türkiye'de büyük ilgi gören 'La Casa De Papel'in yapımcıları 3. sezonda oyuncu kadrosuna Türk oyuncu dahil etmeyi planlıyor.TV Dünyası - 23.04.2018 09:31
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Nesrin Cavadzade
YORUMLAR
Bunlarda ilginizi çekebilir:
TV DÜNYASI HABERLERİ
- 'Tehlikeli Karım' ekranlara böyle veda edecek!
- Çukur turizmi!
- Avlu herkesi şaşırtacak!
- Vatanım Sensin'den sürpriz!
- Kocamın Metresi dizisinin başrol oyuncuları belli oldu!
- Final günü belli oldu!
- Reytinglerin galibi hangisi oldu? (24.04.2018)
- Öpüşme sahnesi ikiye böldü!
- Bizim Hikaye hayranlarını mutlu edecek haber!
- Reytinglerin galibi hangisi oldu? (23.04.2018)