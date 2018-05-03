Adana’nın Hürriyet Mahallesi’nde bir grup gencin illegal olaylara karşı giriştikleri mücadeleyi anlatan BluTV’nin fenomen haline gelen dizisi Sıfır Bir - “Bir Zamanlar Adana’da”nın heyecanla beklenen 4.sezonunun çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı.
İlk 3 sezonu sadece BluTV’de yayınlanan dizinin sezon finali takipçilerinde büyük merak uyandırırken yeni bölümlerin müjdesi BluTV’den geldi. Geçtiğimiz günlerde 4.sezonun çekimlerine başlayan ve çok yakında yeni bölümleri de yine BluTV’de yayınlanacak olan Sıfır Bir - “Bir Zamanlar Adana’da” setinden ilk fotoğraflar yayınlandı.
İlk üç sezonda, bir göç gettosu olan Hürriyet Mahallesi’nde büyümüş Savaş, Cio, Özgür, Cihat Sarsılmaz ve Anafor'un uyuşturucuya, kadın ticaretine ve mahalleliye sırtını dönenlere karşı giriştikleri amansız mücadeleyi anlatan dizinin arka planına grafiti, rap ve sokak kültürü hakim.
Fenomen dizisi Sıfır Bir "Bir Zamanlar Adana'da" başladı
Blutv'nin Fenomen dizisi Sıfır Bir -"Bir Zamanlar Adana'da" 4.sezonun çekimlerine başladı.TV Dünyası - 03.05.2018 15:14
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