Fenerbahçe'ye cazip teklif
Sarı lacivertlilere transfer dönemi yaklaşırken reddedemeyecekleri bir teklif geldi...Spor - 08.12.2017 12:49
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Josef de Souza için İngiltere Premier Lig ekiplerinden olan West Bromwich Albion'un salı günü teklifi kulübe ulaştı. Bromwich'in daha önce önermiş oldukları 11 milyon 500 bin euroluk teklifi revize ettiklerini açıkladı. Ada temsilcisinin yeni teklifinin 15 milyon euro (70 milyon TL) belirtildi. Kanarya'nın bu teklife ne diyeceği merak konusu...
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