Fenerbahçe'ye cazip teklif

Sarı lacivertlilere transfer dönemi yaklaşırken reddedemeyecekleri bir teklif geldi...

Spor - 08.12.2017 12:49
Fenerbahçe'ye cazip teklif
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Josef de Souza için İngiltere Premier Lig ekiplerinden olan West Bromwich Albion'un salı günü teklifi kulübe ulaştı. Bromwich'in daha önce önermiş oldukları 11 milyon 500 bin euroluk teklifi revize ettiklerini açıkladı. Ada temsilcisinin yeni teklifinin 15 milyon euro (70 milyon TL) belirtildi. Kanarya'nın bu teklife ne diyeceği merak konusu...
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

SPOR HABERLERİ

  • Konyaspor, Avrupa'ya veda etti!
  • Trabzonspor'a ceza yağdı!
  • Başakşehir'den galibiyetli veda!
  • Tarık Bıberovıc'i kadrosuna kattı!
  • Seks yasağı o takımı yaktı! 7-0...
  • TFF’den Fatih Terim açıklaması!
  • Beşiktaş, rekorla bitirdi!
  • O takım transfer yasağını kaldırdı
  • Sofuoğlu, Travel Turkey İzmir'de
  • Tudor'la devam kararı!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Ebru Gündeş'in nazar boncuklu yalıdaki son günleri!
  • Murat Boz: Burak benim kardeşim
  • Seren Serengil'i şaşırtan cevap!
  • Nur Yerlitaş sessizliğini bozdu!
  • Tacı alınan Itır Esen'e son darbe!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • "Zarrab bana tecavüz etti!"
  • Yıldız Tilbe'den çok sert tepki!
Ebru Gündeş'in nazar boncuklu yalıdaki son günleri!