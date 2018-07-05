Fenerbahçe'nin Paco Alcacer atağı!

Yeni başkan ve yeni teknik direktörle bir yapılanmaya giren Fenerbahçe transferde de çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler, Paco Alcacer için Barcelona’yı kıskaca aldı.

Futbol - 05.07.2018 14:10

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüyor. Takımı Hollandalı teknik adam Phillip Cocu'ya emanet eden ve Damien Comolli'nin sportif direktörlüğünde ilerleyen sarı lacivertliler, Barcelona'nın genç futbolcusu Yerry Mina'nın transferinin zora girmesi üzerine rotasını başka bir Barcelona'lı olan Paco Alcacer'e çevirdi.



Katalan takımı ile iş ilişkileri yoğun olan Ali Koç, Alcacer'in transferinde önemli rol oynayacak. Kanarya, genç forveti kiralamak için yoğun mesai harcıyor.



24 yaşındaki golcü oyuncu ise kalıp kendisini ispatlamak istiyor. Ancak Paco Alcacer’in şans bulması zor gözüküyor.



Kaynak: Akşam.com.tr

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