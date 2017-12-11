Fenerbahçeli yıldız ayrılmak istiyor!

Fenerbahçe'de son haftalarda kadroya giremeyen yıldız futbolcu için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Spor - 11.12.2017 11:35

Fotomaç'ın haberine göre Aykut Kocaman'ın maçlardan çektiği Valbuena, menajerine talimat verdi ve devre arasında kulüpten ayrılmak istediğini söyledi. Fenerbahçe'ye gelmesini sağlayan eski menajeri Jean-Pierre Bernes ile yollarını ayıran Valbuena, Hırvat menajer Franjo Vranjkovic ile anlaştı. Franjkovic'in bağlı olduğu menajerlik şirketinin avukatlarından olan Peter Langer'i İstanbul'da ağırlayan Valbuena, ayrılık için sürecin nasıl olması gerektiğine dair avukattan bilgi aldı.



Son dönemlerde Aykut Kocaman'ın hamle oyuncusu durumuna gelen Valbuena'nın ayrılık kararında en önemli etkenin bu olduğu haberin detaylarında yer alan en önemli bilgi oldu. Henüz bu kararını teknik heyet ve yönetimle paylaşmayan Fransız yıldız, devre arasına kadar yedek kalmaya devam ederse Ocak ayında bu durumu yönetimle paylaşıp ayrılmak için izin isteyecek.



Sezonun ilk 11 maçında görev alan Valbuena bu maçlarda 3 gol 4 asistlik bir performans sergiledi.

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