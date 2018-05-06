Fenerbahçe'den kritik galibiyet!

Fenerbahçe kendi evinde ağırladığı Bursaspor'u 2-1 mağlup ederek. Fenerbahçe ligde 2. sıraya yükseldi.

Spor - 06.05.2018 18:05

Fenerbahçe evinde konuk ettiği Bursaspor' 2-1 yenerek 2. sıraya geldi. Maç başladığı andan itibaren soluksuz devam etti. Maçın hızlı olmasına rağmen maçta ilk yarıda gol sesi çıkmadı.



Bursaspor 69. dakikada Furkan Soyalp ile öne geçti. Skoru 1-0 yapan Bursaspor Muussa Sow'un kendi kalesine attığı golle skor 1-1 oldu. 83. dakikada Bursaspor'lu Titi kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. İtirazları sonucunda ise 87. dakikada yedek kulübesinde olan Kubilay Kanatsızkuş'da kırmızı kart görerek saha dışı kaldı.



Fenerbahçe baskısının üzerine 90. dakikada Fernandao attığı gol ile skor'u 2-1 taşıyarak maçın skor'unu belirledi.

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