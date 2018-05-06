Fenerbahçe'den kritik galibiyet!

Fenerbahçe kendi evinde ağırladığı Bursaspor'u 2-1 mağlup ederek. Fenerbahçe ligde 2. sıraya yükseldi.

Spor - 06.05.2018 18:05
Fenerbahçe'den kritik galibiyet!
Fenerbahçe evinde konuk ettiği Bursaspor' 2-1 yenerek 2. sıraya geldi. Maç başladığı andan itibaren soluksuz devam etti. Maçın hızlı olmasına rağmen maçta ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

Bursaspor 69. dakikada Furkan Soyalp ile öne geçti. Skoru 1-0 yapan Bursaspor Muussa Sow'un kendi kalesine attığı golle skor 1-1 oldu. 83. dakikada Bursaspor'lu Titi kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. İtirazları sonucunda ise 87. dakikada yedek kulübesinde olan Kubilay Kanatsızkuş'da kırmızı kart görerek saha dışı kaldı.

Fenerbahçe baskısının üzerine 90. dakikada Fernandao attığı gol ile skor'u 2-1 taşıyarak maçın skor'unu belirledi.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Fenerbahçe, Bursaspor

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Hatice Şendil 10 ayda 20 kilo verdi! Hatice Şendil 10 ayda 20 kilo verdi!
Bizim Hikaye'ye yeni transfer! Bizim Hikaye'ye yeni transfer!
"Bir Mucize Olsun"dan yeni tanıtım "Bir Mucize Olsun"dan yeni tanıtım
Murat Yıldırım'a yoğun ilgi! Murat Yıldırım'a yoğun ilgi!
Derya Uluğ'a sürpriz doğum günü! Derya Uluğ'a sürpriz doğum günü!
Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi! Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi!
Aslıhan Doğan Turan 3,5 aylık hamile mi? Aslıhan Doğan Turan 3,5 aylık hamile mi?
İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı
Ünlü çift evlendi mi? Ünlü çift evlendi mi?

SPOR HABERLERİ

  • Medipol Başakşehir'e ağır darbe!
  • Trabzonspor 2-5 Kasımpaşa
  • Dursun Özbek adaylığını açıkladı!
  • Ziraat Türkiye Kupası final tarihi değişikliği!
  • UEFA’ya 141 milyon Euro’luk dava!
  • Salzburg - Marsilya maç sonucu: 2-1
  • Atletico Madrid - Arsenal finalist?
  • Beşiktaş maça çıkmadı!
  • Liderliğini garanti!
  • Süper Lig 32. hafta hakemleri açıklandı!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Murat'tan sonra Aslı!
  • Galada aşk üçgeni!
  • Beren Saat nerede?
  • Arda Turan ile Aslıhan Doğan bebek alışverişine başladı!
  • Ece Seçkin: "Geç kaldın, kaptılar!"
  • Hande Erçel o pozdan vazgeçmiyor!
  • İkinci Adanalı zamanı!
  • Alişan'dan evlilik öncesi ilk açıklama!
Murat'tan sonra Aslı!