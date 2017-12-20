Fenerbahçe'de transfer harekatı

FENERBAHÇE, Süper Lig'de büyük bir sıçrama yaparak liderlik koltuğuna göz dikerken, transfer için de kolları sıvadı.

Futbol - 20.12.2017 14:08
Fenerbahçe'de transfer harekatı
Başkan Aziz Yıldırım'ın, Aykut Kocaman'ın raporu doğrulutusunda özellikle orta saha arayışında olduğu bildirilirken, sol bek konusunda kararsız kalındığı öğrenildi. Ligin ikinci yarısı için defansif sol bek adaylarının az olduğu, özellikle hücuma dönük oyuncu tercih edilmeyeceği de ifade edildi.

Bu arada Medipol Başakşehir forması giyen Fransız Gael Clichy'nin sezon başında Fenerbahçe ile görüştüğü de ortaya çıktı. Ancak sol bekte yer alan tecrübeli futbolcunun yıllık 3.5 milyon Euro istemesi yüzünden transferinden vazgeçildiği ifade edildi. Clichy'nin, Medipol Başakşehir'de yıllık 2.5 milyon Euro forma giydiği bildirildi. Van Persie'nin, ABD'ye gitmesi halinde eli rahatlayacak olan yönetimin, transfer yapmamayı da gündemine aldığı ifade edildi.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Fenerbahçe

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

FUTBOL HABERLERİ

  • Volkan Demirel, Süper Lig’de bir ilki başardı!
  • Beşiktaş'a Sivas'ta büyük şok!
  • El Clasico'da zafer Barcelona'nın
  • Domogoj Vida, Beşiktaş'ta!
  • Akdeniz derbisini Antalyaspor kazandı!
  • Ve Terim imzayı attı!
  • "Cenk Tosun'la ilgileniyoruz..."
  • "Teknik direktör değişikliğine..."
  • İngiltere'de gündem Cenk Tosun
  • Demba Ba, Beşiktaş'a dönüyor!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Tuba Büyüküstün'ün Defne Samyeli'den isteği...
  • Tuba Büyüküstün teftişte!
  • Seçkin Özdemir 'kadın'ını paylaştı!
  • Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı olay oldu!
  • Aleyna Tilki'den şaşırtan yorum!
  • Fi'den kötü haber! Bu sezon...
  • Hande Erçel iddialara cevap verdi!
  • İsmail YK'nın acı günü!
Tuba Büyüküstün'ün Defne Samyeli'den isteği...