Fenerbahçe'de tarihi kare!

Fenerbahçe Divan Kurulu'nda tarihi bir an yaşandı. Başkan Aziz Yıldırım ve Başkan adayı Ali Koç aynı anda kürsüye çıktı.

Futbol - 28.04.2018 12:19
Fenerbahçe'de tarihi kare!
Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Nisan ayı olağan toplantısında iki başkan adayı Aziz Yıldırım ve Ali Koç'a flaş bir çağrıda bulundu. Başkan Aziz Yıldırım ve Başkan adayı Ali Koç kürsüye çıktı!


Söze başlayan Aziz Yıldırım şu ifadeleri kullandı: 'Ali bey ile beraber 6 yıl çalıştım Benim tek isteğim vardı; Yargıtay'dan da beraat etmek. Benim başkanlıkla ilgili bir sıkıntım yok. Aziz Yıldırım, Yargıtay kararıyla beraat edecek. Benim tek düşüncem bu. Fenerbahçe beraat edecek, üzerimizdeki kara leke kalkacak. Fenerbahçe'nin kapısında bekçi olmaya her zaman hazırım, benim başkanlıkla, koltukla ilgili bir sıkıntım yok'

Ali Koç ise, 'Sayın başkan Aziz Yıldırım'ın yaptığı konuşmanın ardından konuşma yapmaya gerek yok. Bunun üstüne konuşma olmaz' şeklinde konuştu.
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