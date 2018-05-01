Fenerbahçe'de flaş gelişme! Eljif Elmas…

Fenerbahçe'de büyük umutlarla transfer edilen ve beklentilerin altında kalan Eljif Elmas'ın kiralanmasına karar verildi.

Spor - 01.05.2018 11:19
Fenerbahçe'de flaş gelişme! Eljif Elmas…
Fenerbahçe’nin Avrupa’nın devlerinin elinden kaptığı Makedon oyuncu, bir türlü bekleneni veremedi. Devre arasında lisansı çıkartılan ancak göze giremeyen Eljif Elmas’ın yeni sezonda kiralanmasına karar verildi.

18 yaşındaki orta saha oyuncusu için Türkiye’den birçok takım sırada.

Ancak yönetimin önceliği, Eljif Elmas’ı Avrupa’da kendisini geliştirebileceği bir takıma göndermek. Genç futbolcu da buna sıcak bakıyor. (Kaynak:Fanatik)
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Eljif Elmas

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Mahkemede yer yerinden oynadı! Mahkemede yer yerinden oynadı!
Murat Boz'u utandıran soru! Murat Boz'u utandıran soru!
Beyaz mahalleye geri döndü! Beyaz mahalleye geri döndü!
Reytinglerin galibi hangisi oldu? Reytinglerin galibi hangisi oldu?
Serhat dünya listelerinin favorisi! Serhat dünya listelerinin favorisi!
Lawrence cinsellikten korkuyor! Lawrence cinsellikten korkuyor!
Şen ailesi yasta! Ali Şen’in eşi vefat etti. Şen ailesi yasta! Ali Şen’in eşi vefat etti.
Halil Ergün'den sert tepki! Halil Ergün'den sert tepki!
"Bu artık bir cinayet soruşturması" "Bu artık bir cinayet soruşturması"

SPOR HABERLERİ

  • Bafetimbi Gomis’e 10 milyon Euro’luk şok teklif!
  • Barcelona, şampiyonluğu taraftarıyla kutladı
  • "20 yaşımda F1 pilotu olmak istiyorum"
  • Euroleague final four eşleşmeleri belli oldu!
  • Aslan, kupaya çok yaklaştı!
  • Fatih Terim üçüncü torunuyla buluştu!
  • Derbinin ilk 11'leri belli oldu!
  • Büyük maçın hakemi belli oldu!
  • Fenerbahçe'de tarihi kare!
  • Vakıfbank şampiyon!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • İlk kez birlikte görüntülendiler!
  • Demet Akalın ile Alişan barışıyor mu?
  • Tartışma yeniden alevlendi!
  • "Türkiye'nin benim gibi at ve sarışına ihtiyacı varmış!"
  • Nurgül Yeşilçay ekran için 7 kilo verdi!
  • Berkay, "Yok artık" dedirtti!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Bensu Soral nişanlısının sözlerine çok bozuldu!
İlk kez birlikte görüntülendiler!