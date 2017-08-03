Fenerbahçe 1-1 Sturm Graz

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme rövanş maçında Fenerbahçe, evinde Sturm Graz'la 1-1 berabere kaldı ve adını play off turuna yazdırdı.

Futbol - 03 Ağustos 2017 19:20

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu maçında Avusturya ekibi Sturm Graz ile 2-1'in rövanşında 1-1 berabere kalarak Avrupa Ligi Play-Off Turu'na yükseldi.



Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeye sarı-lacivertliler baskılı başladı. Ön alanda baskı kuran Fenerbahçe, maçın ilk yarısında sık pozisyona girmekte zorlandı.



Maçın 32'nci dakikasında sol kanatta topla buluşan Mathieu Valbuena şık bir çalımla rakibinden sıyrılarak topu içeri çevirdi. Nabil Dirar kafa vuruşunu yaptı ve sarı-lacivertli takımı 1-0 öne geçirdi. İlk yarı da bu skorla tamamlandı.



İkinci yarıya sönük başlayan Fenerbahçe, 66'da kalesinde golü gördü. Maçın 66'ncı dakikasında Hasan Ali'den sıyrılarak düzgün bir vuruş yapan Philipp Huspek, maça eşitliği getirdi.



Bu gol sonrası baskısı artan Sturm Graz savunmayı ikinci plana atınca, Fenerbahçe birkaç net pozisyon yakaladı ancak değerlendiremedi.



Maçın geri kalanında iki ekip de tehlikeli pozisyonlar yaratmasına rağmen golü bulamayınca, maç 1-1 sona erdi.



OZAN VE HASAN ALİ'YE TEPKİ

Fenerbahçe taraftarları, performanslarından memnun olmadıkları Ozan Tufan ve Hasan Ali Kaldırım'a tepki gösterdi. Fenerbahçe'nin yediği golde çalım yiyen Hasan Ali, bir grup taraftar tarafından yuhalanırken, maçın 82'nci dakikasında oyundan alınan Ozan Tufan'a da tepki gösterildi.



DHA

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