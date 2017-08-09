Fenerbahçe, Soldado'yu açıkladı!

Fenerbahçe Yönetimi Villareal'in santraforu Soldado ile anlaşma sağlandığını açıkladı. 32 yaşındaki futbolcu 22.20'de İstanbul'a gelecek.

Futbol - 09 Ağustos 2017 16:06
Fenerbahçe, Soldado'yu açıkladı!
İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Roberto Soldado ve takımı Villarreal ile yaptığı görüşmeler sonucunda oyuncunun kulübümüze transferi konusunda prensipte anlaşmaya varmıştır.

Roberto Soldado, 09 Ağustos 2017 Çarşamba günü saat 22.00’de İstanbul Atatürk Havaalanı’na gelecek ve görüşmelere burada devam edilecektir. Konu ile ilgili detaylı açıklama daha sonra kulübümüz tarafından yapılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş
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