UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe'nin Avusturya'nın Sturm Graz takımı ile Perşembe günü oynayacağı 3'cü ön eleme turu rövanş maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Robert Madley yönetecek. Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada Robert Madley'in yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ve Marc Perry yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Graham Scott olacak.
Kaynak:DHA
Fenerbahçe maçına İngiliz hakem!
Fenerbahçe-Sturm Graz maçının hakemi belli oldu.Futbol - 31 Temmuz 2017 14:23
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Fenerbahçe, Sturm Graz, maçı, hakemi
FUTBOL HABERLERİ
- Şenol Güneş, 'Beşiktaş'la yola devam' dedi!
- NDiaye, Galatasaray'da
- Süper Lig'de devrim gibi karar!
- Sturm Graz 1-2 Fenerbahçe
- Club Brugge 3- 3 Medipol Başakşehir
- Cengiz Ünder, İtalya gündeminde!
- Şampiyonlar Ligi'nde 6 karşılaşma oynandı
- İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu!
- Rıza Çalımbay'dan Eto'o açıklaması
- Orkan Çınar, Beşiktaş'ta...