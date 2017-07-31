Fenerbahçe maçına İngiliz hakem!

Fenerbahçe-Sturm Graz maçının hakemi belli oldu.

Futbol - 31 Temmuz 2017 14:23

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe'nin Avusturya'nın Sturm Graz takımı ile Perşembe günü oynayacağı 3'cü ön eleme turu rövanş maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Robert Madley yönetecek. Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada Robert Madley'in yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ve Marc Perry yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Graham Scott olacak.





Kaynak:DHA

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.