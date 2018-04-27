Fenerbahçe Final Four'da!

Sarı-lacivertliler Avrupa'da emin adımlarla yürümeye devam ediyor.

Spor - 27.04.2018 09:25

THY Euroleague play-off dördüncü maçında Fenerbahçe Doğuş, Baskonia'ya deplasmanda sahayı dar etti. Sarı-Lacivertliler 92-83 kazanarak seriyi 3-1 önde tamamladı. Fenerbahçe Doğuş takımı adını üst üste dördüncü kez Final Four'a yazdırdı.



Baskonia karşısında seriyi 3-1 kazanan son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, üst üste dördüncü kez Dörtlü Final'e çıkma başarısı gösterdi.



Temsilcimiz, Dörtlü Final'in yarı final mücadelesinde Litvanya'nın Zalgiris takımıyla eşleşti.



Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede ev sahibi ekip, Huertas, Garino ve Beaubois'in basketleriyle beşinci dakika içinde farkı altı sayıya çıkardı: 14-8. Yedinci dakikada 17-17 eşitliği yakalayan sarı-lacivertli ekip, Melli ve Guduric'in üç sayılık basketleriyle ilk çeyreği 25-19 önde tamamladı.



İkinci çeyrekte rakip potada yine Melli ve Guduric'in üç sayılık atışlarından boş dönmeyen Fenerbahçe Doğuş, 12. dakikada farkı ilk kez çift haneli rakamlara çıkardı: 22-33. Sekiz dakika boyunca Poirier ve Huertas ile 8 sayı üretebilen Baskonia karşısında temposunu düşürmeyen Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına 48-32 üstün gitti.



İspanyol rakibi karşısında üstün oyununu üçüncü çeyreğe taşıyan Fenerbahçe Doğuş, farkı 21 sayıya çıkardı ve mücadelenin 26. dakikasında 68-47 öne geçti. Voigtmann'ın üç sayılık basketlerinin yardımıyla 13 sayılık seri yakalayan Baskonia, skoru 68-60'a getirse de sarı-lacivertliler, son çeyreğe 72-62 önde girdi.



Dördüncü periyodun ilk beş dakikasında rakibini 5 sayıda tutan ve farkın 10 sayının altına düşmesine izin vermeyen Sarı-Lacivertliler, karşılaşmadan 92-83 galip ayrılırken, seriyi de 3-1 kazanarak Dörtlü Final'e kaldı.



Dörtlü Final, 18-20 Mayıs'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek.

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