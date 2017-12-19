Fenerbahçe Doğuş - Kızılyıldız: 82-56

THY Avrupa Ligi 13'üncü hafta mücadelesinde Fenerbahçe Doğuş sahasında Kızılyıldız'ı 82-56 yendi.

Basketbol - 19.12.2017 22:55

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynayan Mücadeleye etkili başlayan sarı-lacivertli ekip, ilk periyodu 17-11 önde kapattı. 2'nci periyotta hücum performansını artıran Fenerbahçe Doğuş, devreye 8 sayı farkla önde girdi: 41-33. 3'üncü periyotta savunma sertliği artıran sarı-lacivertli ekip, hücumdaki iyi performansını sürdürünce son periyota 20 sayılık farkla girildi. Son periyotta da rakibine oyuna dahil olma fırsatı vermeyen Fenerbahçe Doğuş, parkeden 82-56 galip ayrıldı.



Mücadelenin en skorer isimleri attıkları 15'er sayıyla Fenerbahçe Doğuş'tan Jan Vesely ve Kızılyıldız'dan Ognjen Dobric oldu.



Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Doğuş 9'uncu galibiyetini alırken, Kızılyıldız 8'inci mağlubiyetini tattı.



Öte yandan 7Days Avrupa Kupası ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizin bugün aldığı sonuçlar şu şekilde:



7DAYS AVRUPA KUPASI



- B Grubu -



Lietkabelis - Galatasaray Odeabank: 77-84



FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ



- C Grubu -



Union Olimpija - Banvit: 57-65



- D Grubu -



Beşiktaş Sompo Japan - Oostende: 87-77



DHA

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