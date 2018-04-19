Derbi yarıda kaldı! Maç tatil edildi!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-2 berabere biten ilk maçın rövanşında Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş ile karşılaştı. Mücadelenin ikinci yarısı oynanırken saha olayları nedeniyle maç tatil edildi, derbi yarıda kaldı. Başına yabancı cisim isabet eden Şenol Güneş'e 5 dikiş atıldı.

Futbol - 19.04.2018 20:50
Derbi yarıda kaldı! Maç tatil edildi!
MAÇ TATİL EDİLDİ!
Saha olayları sebebiyle Fenerbahçe-Beşiktaş maçı tatil edildi. Derbi yarıda kaldı. Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldığı bilgisi geçildi.


MAÇ DURDU!
Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesinde çıkan olaylar nedeniyle maç durdu. Tribünlerden Şenol Güneş'in kafasına yabancı bir madde isabet etti. Hakemler ve Beşiktaş soyunma odasına gitti. Maç durdu.


PEPE KIRMIZI KART GÖRDÜ!

Maçın 29 dakikasında Josef De Souza'yı düşüren Pepe'ye hakem Mete Kalkavan kırmızı kart gösterdi. Karara itiraz eden Caner Erkin de sarı kart gördü.


İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Dirar, Mehmet Topal, Josef, Aatif, Giuliano, Soldado
Beşiktaş: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner Erkin, Medel, Oğuzhan, Ryan Babel, Ricardo Quaresma, Talisca, Negredo
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Bağlantılar: Fenerbahçe, Beşiktaş

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