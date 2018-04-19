Derbi yarıda kaldı! Maç tatil edildi!

Futbol - 19.04.2018 20:50

Saha olayları sebebiyle Fenerbahçe-Beşiktaş maçı tatil edildi. Derbi yarıda kaldı. Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldığı bilgisi geçildi.Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesinde çıkan olaylar nedeniyle maç durdu. Tribünlerden Şenol Güneş'in kafasına yabancı bir madde isabet etti. Hakemler ve Beşiktaş soyunma odasına gitti. Maç durdu.Maçın 29 dakikasında Josef De Souza'yı düşüren Pepe'ye hakem Mete Kalkavan kırmızı kart gösterdi. Karara itiraz eden Caner Erkin de sarı kart gördü.Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Dirar, Mehmet Topal, Josef, Aatif, Giuliano, SoldadoFabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner Erkin, Medel, Oğuzhan, Ryan Babel, Ricardo Quaresma, Talisca, Negredo