Fedon, Eda Taşpınar'a meydan okudu!

Fedon, kendi formülüyle oluşturduğu güneş yağını piyasaya süreceğini açıklamıştı. Ancak Fedon'un bu girişimi başarısız oldu. Eda Taşpınar'ı tebrik eden Fedon "Ama Eda, Fedon'un yağını yapamadı. Ben ondan daha bronzum" dedi.

Magazin - 02.07.2018 11:24
Fedon, Eda Taşpınar'a meydan okudu!
Yılın 365 günü bronz tenle dolaşan Fedon, güneş yağını kendisinin yaptığını söyleyip piyasaya süreceğini duyurmuştu. Ancak Fedon'un bu girişimi başarısız oldu. Fedon, "Yağımın maliyeti yüksek çıktı. Bu yaştan sonra parayı mezara mı götüreceğim?" deyip kararından vazgeçtiğini açıklamıştı. Öte yandan yaz mevsimi denilince akla ilk gelen isimlerden olan Eda Taşpınar, kendi formülüyle oluşturduğu güneş kremini piyasaya sürmüştü. Taşpınar'ın güneş kremi plajlarda tatilcilerin elinden düşmüyor. Eda Taşpınar'ı tebrik eden Fedon "Ama Eda, Fedon'un yağını yapamadı. Ben ondan daha bronzum" diyerek sosyetik güzele meydan okudu.

Eda Taşpınar kadınları çatlattı!

Eda Taşpınar kadınları çatlattı!



Eda Taşpınar, havasını attı!

Eda Taşpınar, havasını attı!
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