FB-BJK derbisinde skandal olay!

Spor - 20.04.2018 15:40

Kadıköy'de futbol heyecanı değil; kavga, kaos ve tribün terörü heyecanı yaşandı.Bir anda yere düşen Güneş’in üstüne su şişesi ve bozuk para yağmaya başladı. Güneş, tedavi için soyunma odasının yolunu tutarken, girişte tekrar yabancı madde isabet etmesiyle yere düştü.Bunun ardından da hakem Mete Kalkavan ve yardımcıları içeri gitti. Kocaman ile F.Bahçeli oyuncular sahada kalıp rakiplerinin geri gelmesini bekledi.Yaşanan olayların ardından telefonuna koşan Orman, “bu şartlarda olmaz, kesinlikle maça çıkmayın” talimatını verdi. Bunun üzerine Siyah-beyazlılar sahaya çıkmadı.İstanbul Valisi Vasip Şahin olayların başlamasının ardından protokol tribününden kalkıp sahaya indi. Şahin emniyet yetkililerinden yaşananlarla ilgili bilgi aldı.Kafası yarılan Güneş’e soyunma odasında kulüp doktoru Sarper Çetinkaya tarafından 5 dikiş atıldı. Daha sonra Güneş sedyeyle başı sargılı şekilde hastaneye kaldırıldı.MR’ı çekilen ve durumunun iyi olduğu bildiren Şenol Güneş, tedbir amaçlı geceyi hastanede geçirdi.