Fazilet Hanım ve Kızları'na büyük şok!

Star Tv ekranlarında Cumartesi akşamları yayınlanan Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin dün akşam 44. bölümü ekrana geldi.

TV Dünyası - 29.04.2018 13:12

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Özel Yayını nedeniyle ekrana gelmeyen dizinin yeni bölümü, dün akşam izleyici ile buluştu.



Sinan’ın yoğun bakımda can çekiştiği ve ailenin birbirine girdiği dizide Hazan yeni kararlar alma aşamasındaydı. Star Tv'nin entrika dizisi Fazilet Hanım ve Kızları'nın heyecanlı bir bölümü ekrana geldi ancak reytingler, dizinin geldiği noktayı bambaşka bir yere taşıdı.



Her hafta Cumartesi akşamlarına damgasını vuran entrika dolu diziyle hiçbir diziyle hiçbir dizi kapışamaken, bu haftaki reyting tablosundaki durum çok şaşırttı.



Fazilet Hanım ve Kızları, bu hafta 44. bölümüyle Total’de 6. ve AB’de 4. sıraya geriledi.



21 Nisan Cumartesi akşamı yayınlanmayan dizinin bir hafta önce 14 Nisan’da Total’deki yeri 4 ve AB kategorisinde ise 2.’lik olmuştu.



Dizinin gidişatı ile ilgili de sosyal medyada bir süredir çok fazla olumsuz eleştiri gelmekteydi.

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