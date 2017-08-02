Magazin - 03 Ağustos 2017 08:00

Adriana Lima’ya benzerliği ile ünlenen Fatmagül Fakı senarist Ece Yörenç’in oyuncu oğlu Ali Yörenç ile nişanlanmış ama 2 yıl önce ayrılmıştı.Fatmagül Fakı aşk orucunu bozdu ve Kerem Lafçı ile yeni bir aşka yelken açtı. Sevgililer önceki gün Bodrum Türkbükü’ndeydi. Kahvaltı sonrası bota binip teknelerine geçtiler. Fatmagül Fakı botta sevgilisi Kerem Lafçı’nın kucağına oturdu.Fatmagül Fakı, 2013 yılındaki Survivor'a yarışmacı olarak katılmış ve güzelliğiyle dikkat çekmişti.Kaynak: posta.com.tr