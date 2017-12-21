Galatasaray Fatih Terim'i KAP'a açıkladı

Spor - 21.12.2017 23:10

Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği günlerce tartışılan teknik direktör Fatih Terim, resmi Twitter hesabından flaş bir paylaşım yaptı.Galatasaray Kulübü'nü etiketleyen Terim, "Nerede kalmıştık" mesajını gönderdi. Bu mesaj deneyimli teknik adamın dönüş ihtimalinin güçlü olduğunu ortaya çıkardı.Galatasaray, teknik direktörlüğe Fatih Terim'i getirmek için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.Sarı-kırmızılılar şu açıklamayı yaptı:Şirketimiz Futbol A Takımı Teknik Direktörlüğü görevi için Fatih Terim'le görüşmelere başlanmıştır.Fatih Terim'in kızı Merve Çetin‏, "Twitter hacklenmedi. Kesin bilgi yayalim @fatihterim" paylaşımında bulundu.Galatasaray camiasında Fatih Terim sevinci yaşanıyor. Hırvat teknik direktör Igor Tudor'un gidişinin ardından taraftarların yoğun bir şekilde göreve davet ettiği Terim'in yakın zamanda resmi imzayı atması bekleniyor.Galatasaray'ın görüşmelere başladığı tecrübeli teknik direktörün, Süper Lig'in 17. haftasında pazar günü oynanacak Göztepe maçında takımın başında sahaya çıkacağı öğrenildi.Öte yandan Fatih Terim'in yardımcısının Hasan Şaş olacağı ifade edildi.Galatasaray resmi Twitter hesabından "Galatasaraylı Fatih Terim yuvasına dönmüştür! #İmparatorYuvasında" paylaşımı yapıldı.Galatasaray'da teknik direktörlük görevine Fatih Terim getirilirken, tecrübeli teknik adamın yardımcılıklarını Hasan Şaş ve Johan Elmander yapacak.Fatih Terim'in gelişi sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, taraftarların yanı sıra kulüpten önemli isimler de 'Terim' mesajı paylaştı. Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabı üzerinden "Galatasaraylı Fatih Terim yuvasına dönmüştür" mesajıyla, tecrübeli teknik adamın Florya Metin Oktay Tesisleri'nden bir fotoğrafı paylaşıldı.A Takım İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin de Fatih Terim ile bir fotoğrafını paylaşarak, fotoğrafın altına "İmparator" notunu düştü.Fatih Terim'in Galatasaray'ın Twitter hesabına 'Nerede kalmıştık' yazarak gönderdiği tweet 100 dakikada 180 bin beğeni 125.000 retweet alarak Twitter Türkiye tarihinin en çok etkileşim alan tweeti oldu.DHA