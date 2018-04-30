Fatih Terim üçüncü torunuyla buluştu!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim, geçtiğimiz günlerde ikinci kızı Naz'ı dünyaya getirdi.

30.04.2018 01:15 Magazin

Fatih Terim üçüncü torunuyla buluştu! 2014 yılında Volkan Bahçekapılı ile nikah masasına oturan Buse Terim ve Bahçekapılı, Fatih-Fulya Terim çiftine üçüncü torun mutluluğunu yaşattı.

Buse Terim, 21 Ekim 2016'da dünyaya getirdiği kızı Nil gibi, Naz adını verdikleri küçük kızını da dünyaya getirmek için Miami'ye gitmişti.

Buse Terim, ikinci kızını kucağına aldı!

Buse Terim, ikinci kızını kucağına aldı!



Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan uykusuz gecelerini paylaşan Buse Terim'in kızı Naz, nihayet Fatih Terim ile bir araya geldi.

Buse Terim'in eşinden kızlarıyla paylaşım!

Buse Terim'in eşinden kızlarıyla paylaşım!



Buse Terim o anları sosyal medya hesabından "2 aydır hayal ettiğim an, canım babam, kızlarımın canı" notuyla paylaştı.

İşte Buse Terim'in o paylaşımı:

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