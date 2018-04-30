Fatih Terim üçüncü torunuyla buluştu!

Buse Terim, ikinci kızını kucağına aldı!

Buse Terim'in eşinden kızlarıyla paylaşım!

2014 yılında Volkan Bahçekapılı ile nikah masasına oturan Buse Terim ve Bahçekapılı, Fatih-Fulya Terim çiftine üçüncü torun mutluluğunu yaşattı.Buse Terim, 21 Ekim 2016'da dünyaya getirdiği kızı Nil gibi, Naz adını verdikleri küçük kızını da dünyaya getirmek için Miami'ye gitmişti.Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan uykusuz gecelerini paylaşan Buse Terim'in kızı Naz, nihayet Fatih Terim ile bir araya geldi.Buse Terim o anları sosyal medya hesabından "2 aydır hayal ettiğim an, canım babam, kızlarımın canı" notuyla paylaştı.