Fatih Terim üçüncü torunuyla buluştu!

Buse Terim, 21 Ekim 2016'da dünyaya getirdiği kızı Nil gibi, Naz adını verdikleri küçük kızını da dünyaya getirmek için Miami'ye gitmişti.
Buse Terim, ikinci kızını kucağına aldı!
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan uykusuz gecelerini paylaşan Buse Terim'in kızı Naz, nihayet Fatih Terim ile bir araya geldi.
Buse Terim'in eşinden kızlarıyla paylaşım!
Buse Terim o anları sosyal medya hesabından "2 aydır hayal ettiğim an, canım babam, kızlarımın canı" notuyla paylaştı.
İşte Buse Terim'in o paylaşımı: