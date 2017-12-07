2017'nin sonlarına doğru enler seçilmeye başlandı. Fantastik filmler listenin en başlarında yer aldı. Thor: Ragnarok ve Justice League: Adalet Birliği, zirveyi sadece fragmanı yayınlanan Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı - Bölüm 1 filmine bıraktı. İşte IMDb'nin verilerine göre Aralık ayına damga vuran en popüler yabancı filmler...
1- Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı - Bölüm 1 (2018)
2- Justice League: Adalet Birliği (2017) 7,2
3- Koko (2017) 8,9
4- Thor: Ragnarok (2017) 8,2
5- Star Wars: The Last Jedi (2017)
6- Doğu Ekspresinde Cinayet (2017) 6,8
7- Lady Bird (2017) 8,5
8- Kingsman: Altın Çember (2017) 7,1
9- Wonder (2017) 8,1
10- The Disaster Artist (2017) 8,3
11- Babalar Savaşıyor 2 (2017) 6,2
12- Suikastçi (2017) 6,3
13-Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu (2017) 6,6
14- Call Me by Your Name (2017) 8,4
15- Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017) 8,5
16- The Room (2003) 3,6
17- The Shape of Water (2017) 7,7
18- O (2017) 7,7
19- Jumanji: Vahşi Orman (2017) 7,2
20- Uzaydan Gelen Fırtına (2017) 5,5
21- Logan Lucky (2017) 7,1
22 Wonder Woman (2017) 7,6
23- The Greatest Showman (2017)
24- Wind River (2017) 7,8
25- Kong: Kafatası Adası (2017) 6,7
26- Blade Runner 2049 (2017) 8,4
27- Örümcek-Adam: Eve Dönüş (2017) 7,6
28- Kara Panter (2018)
29- Jurassic World: Yıkılmış Krallık (2018)
30- Sarışın Bomba (2017) 6,8
31- All the Money in the World (2017)
32- Roman J. Israel, Esq. (2017) 6,3
33- Detroit (2017) 7,5
34- Kapan (2017) 7,7
35- Hangman (2017) 4,9
36- Untitled Deadpool Sequel (2018)
37- Tam Gaz (2017) 7,8
38- Testere: Jigsaw Efsanesi (2017) 6,1
39- Belali Tanık (2017) 7,0
40- Dönme Dolap (2017) 6,0
41- Mudbound (2017) 7,5
42- Barry Seal: Kaçakçi (2017) 7,2
43- Darkest Hour (2017) 5,8
44- A Bad Moms Christmas (2017) 5,8
45- I, Tonya (2017) 7,6
46- National Lampoon's Christmas Vacation (1989) 7,6
47- The Big Sick (2017) 7,7
48- Love, Simon (2018)
49- Mission: Impossible 6 (2018)
50- Dunkirk (2017) 8,3
Fantastik dönem!
2017 yılının son ayında fantastik filmler liderliğini korudu.Sinema - 07.12.2017 11:13
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