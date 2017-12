Fantastik dönem!

2017 yılının son ayında fantastik filmler liderliğini korudu.

Sinema - 07.12.2017 11:13

2017'nin sonlarına doğru enler seçilmeye başlandı. Fantastik filmler listenin en başlarında yer aldı. Thor: Ragnarok ve Justice League: Adalet Birliği, zirveyi sadece fragmanı yayınlanan Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı - Bölüm 1 filmine bıraktı. İşte IMDb'nin verilerine göre Aralık ayına damga vuran en popüler yabancı filmler...



1- Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı - Bölüm 1 (2018)

2- Justice League: Adalet Birliği (2017) 7,2

3- Koko (2017) 8,9

4- Thor: Ragnarok (2017) 8,2

5- Star Wars: The Last Jedi (2017)

6- Doğu Ekspresinde Cinayet (2017) 6,8

7- Lady Bird (2017) 8,5

8- Kingsman: Altın Çember (2017) 7,1

9- Wonder (2017) 8,1

10- The Disaster Artist (2017) 8,3

11- Babalar Savaşıyor 2 (2017) 6,2

12- Suikastçi (2017) 6,3

13-Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu (2017) 6,6

14- Call Me by Your Name (2017) 8,4

15- Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017) 8,5

16- The Room (2003) 3,6

17- The Shape of Water (2017) 7,7

18- O (2017) 7,7

19- Jumanji: Vahşi Orman (2017) 7,2

20- Uzaydan Gelen Fırtına (2017) 5,5

21- Logan Lucky (2017) 7,1

22 Wonder Woman (2017) 7,6

23- The Greatest Showman (2017)

24- Wind River (2017) 7,8

25- Kong: Kafatası Adası (2017) 6,7

26- Blade Runner 2049 (2017) 8,4

27- Örümcek-Adam: Eve Dönüş (2017) 7,6

28- Kara Panter (2018)

29- Jurassic World: Yıkılmış Krallık (2018)

30- Sarışın Bomba (2017) 6,8

31- All the Money in the World (2017)

32- Roman J. Israel, Esq. (2017) 6,3

33- Detroit (2017) 7,5

34- Kapan (2017) 7,7

35- Hangman (2017) 4,9

36- Untitled Deadpool Sequel (2018)

37- Tam Gaz (2017) 7,8

38- Testere: Jigsaw Efsanesi (2017) 6,1

39- Belali Tanık (2017) 7,0

40- Dönme Dolap (2017) 6,0

41- Mudbound (2017) 7,5

42- Barry Seal: Kaçakçi (2017) 7,2

43- Darkest Hour (2017) 5,8

44- A Bad Moms Christmas (2017) 5,8

45- I, Tonya (2017) 7,6

46- National Lampoon's Christmas Vacation (1989) 7,6

47- The Big Sick (2017) 7,7

48- Love, Simon (2018)

49- Mission: Impossible 6 (2018)

50- Dunkirk (2017) 8,3

