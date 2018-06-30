“Yüzüne dolgu yaptırdı” iddialarına karşı makyajsız bir fotoğrafını Instagram'a yükleyen Fahriye Evcen yeni bir akım başlatmıştı. Fahriye Evcen'in ardından bir çok ünlü isim peş peşe makyajsız fotoğraflarını Instagram'a yükledi. Sosyal medyayı aktif kullanan Fahriye Evcen bugün ise arazi aracının üzerinde farklı açılardan çekilmiş fotoğraflarını "Off-Road" notuyla Instagram'a yükledi. Oyuncunun bu pozları oldukça beğenilirken "yeni bir akımın habercisi mi?" sorularını da akıllara getirdi. Bakalım Fahriye Evcen'in ardından başka ünlü isimler de "Off-Road" pozu verecek mi?
Fahriye Evcen'in Off-Road turu!
Makyajsız fotoğrafını paylaşarak bir akım başlatan Fahriye Evcen bu defa arazi aracının üzerinde çekilmiş karelerini Instagram'a yükledi.Magazin - 30.06.2018 15:34
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