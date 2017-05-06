Fahriye Evcen'in keyfini kaçıran soru!

Önceki gün reklam filmi çekimi sonrası evine gitmeye hazırlanırken basın mensuplarıyla karşılaşan Fahriye Evcen'in eski sevgilisi Özcan Deniz'le ilgili sorular yöneltilince keyfi kaçtı.

Magazin - 07 Mayıs 2017 07:00
Fahriye Evcen'in keyfini kaçıran soru!
Bir giyim firmasının marka yüzü olarak reklam filmlerinde boy gösteren oyuncu Fahriye Evcen, önceki gün Metin Arolat yönetmenliğinde sete girdi. Sabah 09.00’da başlayan çekimler gece 03.00’te biten güzel oyuncu, yaklaşık 18 saat sette kaldı.

Çekim sonrası muhabirlerin objektiflerine takılan Fahriye Evcen, “Yorucu bir çalışmaydı. Neredeyse bir gündür setteyiz. Burak beni evde bekliyor, o da setten geldi” dedi.

ÖZCAN DENİZ SORUSU EVCEN’İ GERDİ
Evcen, eski sevgilisi Özcan Deniz’in sosyal medya hesabı üzerinden fotoğrafını beğenmesi hakkındaki sorulara ise “Arkadaşlar yorucu bir gündü. Beni beklediğiniz için teşekkür ederim. Burak’ı fazla bekletmek istemiyorum” diyerek imalı bir karşılık verdi. Evcen’in soru kendisine yöneltildiğinde yüzünün asılması dikkatlerden kaçmadı.

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Kaynak: sozcu.com.tr
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