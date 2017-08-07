Fahriye Evcen'in fotoğrafı kopya çıktı!

Magazin - 07 Ağustos 2017 13:09

Fahriye Evcen photoshop kurbanı oldu!

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen: Amacımıza ulaştık

Fahriye Evcen'den bisiklet pozları!

Fahriye Evcen, Instagram'da takipçisi sayısı 5 milyona ulaşınca çiçekli bir fotoğraf paylaşmıştı. Bu karenin Victoria's Secret modeli Amerikalı Taylor Hill'in bir fotoğrafıyla benzerliği dikkat çekti. Taylor Hill, bir dergiye ocak ayında bu pozla kapak olmuş, çekimi İspanyol fotoğrafçı Txema Yeste yapmıştı. Fahriye Evcen'in de o fotoğraftan esinlerek böyle bir paylaşım yaptığı konuşuluyor..