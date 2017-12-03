Oyuncu Fahriye Evcen, hakkında çıkan ‘estetik yaptırdı’ haberlerini yalanlamış, “30 yaşındayım. Bu zamana kadar en ufak bir estetik yaptırmadım” demişti. Posta'nın haberine göre güzel oyuncu iki hafta önce yanaklarına dolgu yaptırdı, kaşlarını da botoks ile kaldırttı.
Fahriye Evcen'in estetik sırrı!
Hakkında çıkan ‘estetik yaptırdı’ haberlerini her seferinde yalanlayan Fahriye Evcen'in iki hafta önce yanaklarına dolgu yaptırdığı, kaşlarını da botoks ile kaldırttığı iddia edildi.Magazin - 03.12.2017 09:35
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Fahriye Evcen, estetik
MAGAZİN HABERLERİ
- Tarkan'ın #tbt pozu!
- Aleyna Tilki Hollywood'da ev tuttu!
- Yıldız Tilbe'den çok sert tepki!
- Dubai'ye Tuba Büyüküstün damgası!
- Dilan Çiçek Deniz'e bir şok daha!
- Nur Yerlitaş'a bir şok daha!
- Zeynep Sever Demirel'in doğum fotoğrafı...
- Tacı alınan Itır Esen'e son darbe!
- Reytinglerin galibi hangisi oldu? (06.12.2017)
- Eşinden veto mu geldi?