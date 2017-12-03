Fahriye Evcen'in estetik sırrı!

Magazin - 03.12.2017 09:35

Oyuncu Fahriye Evcen, hakkında çıkan ‘estetik yaptırdı’ haberlerini yalanlamış, “30 yaşındayım. Bu zamana kadar en ufak bir estetik yaptırmadım” demişti. Posta'nın haberine göre güzel oyuncu iki hafta önce yanaklarına dolgu yaptırdı, kaşlarını da botoks ile kaldırttı.