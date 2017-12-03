Fahriye Evcen'in estetik sırrı!

Hakkında çıkan ‘estetik yaptırdı’ haberlerini her seferinde yalanlayan Fahriye Evcen'in iki hafta önce yanaklarına dolgu yaptırdığı, kaşlarını da botoks ile kaldırttığı iddia edildi.

Magazin - 03.12.2017 09:35
Fahriye Evcen'in estetik sırrı!
Oyuncu Fahriye Evcen, hakkında çıkan ‘estetik yaptırdı’ haberlerini yalanlamış, “30 yaşındayım. Bu zamana kadar en ufak bir estetik yaptırmadım” demişti. Posta'nın haberine göre güzel oyuncu iki hafta önce yanaklarına dolgu yaptırdı, kaşlarını da botoks ile kaldırttı.

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Bağlantılar: Fahriye Evcen, estetik

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