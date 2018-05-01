Burak Özçivit, Kerem Bürsin'le birlikte rol aldığı "Can Feda" filminin vizyona girmesinin ve galalarının bitmesinin ardından Fahriye Evcen'le birlikte tatile çıktı. Çiftin tatil için tercihi Türkiye'den 14 bin km uzaklıkta olan Cape Town oldu. Fahriye Evcen tatilden renkli anları sosyal medya hesabından paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımlarında Burak Özçivit'in yer almaması dikkatlerden kaçmadı. 1.67 cm boyundaki oyuncunun fotoğraflarda oldukça uzun gözükmesi de dikkat çeken bir diğer detaydı. Sosyal medyada "Fahriye Evcen uzadı" yorumları yapıldı.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER:
Fahriye Evcen uzadı!
1.67 cm boyundaki oyuncunun fotoğraflarda uzun çıkması dikkatleri çekti.Magazin - 01.05.2018 11:26
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