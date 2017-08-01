Oyuncu Fahriye Evcen Rize'de tatil yapıyor. Instagram hesabından Rize'den paylaşım yapan Evcen, bir süre sonra fotoğrafını kaldırdı. Ünlü oyuncunun fotoğrafını kaldırma nedeni ise kollarının kalın çıkmasıydı. Evcen bir süre sonra sildiği o fotoğrafı photoshoplayarak yeniden yükledi. Ancak bu takipçilerinin gözünden kaçmadı.
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Önce fotoğrafı koydun, sonra silip photosoplayıp yeniden koydun… Fotoğrafı silip yeniden paylaşmana ne demeli… Kilolu çıktınız diye fotoğrafı yeniden yüklemişsiniz.
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Kaynak: cnnturk.com
Fahriye Evcen photoshop kurbanı oldu!
Eşi Burak Özçivit'in "Kardeşim Benim 2" filminin çekimleri için Rize'de bulunan ve tatil yapan Fahriye Evcen photoshop kurbanı oldu!Magazin - 01 Ağustos 2017 21:00
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Bağlantılar: Fahriye Evcen, Burak Özçivit
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