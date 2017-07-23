Fahriye Evcen de değiştirdi!

Güzel oyuncu bütün sosyal medya hesaplarını 'Fahriye Evcen Özçivit' olarak güncelledi.

Magazin - 23.07.2017 08:20
Fahriye Evcen de değiştirdi!
3 yıldır aşk yaşayan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çift, 29 Haziran'da Boğaz'da yapılan bir düğünle evlenmişti. Sonrasında Maldivler'e balayına giden çift sonrasında İstanbul'a dönmüştü. Bu zaman zarfında Fahriye Evcen sosyal medya hesaplarındaki adını değiştirmemişti. Ne var ki Fahriye Evcen hayranlarının merakla beklediği bu detayı sonunda yaptı. Güzel oyuncu sosyal medya hesaplarını 'Fahriye Evcen Özçivit' olarak güncelledi.

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