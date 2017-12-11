Facebook'un bilmemizi istemediği 10 şey!

Facebook o kadar da masum değil... Kullanıcılarından bir sır gibi sakladığı 10 şey...

Teknoloji - 11.12.2017 11:01

Sosyal medya kullanmak dünyada bir çığ gibi büyüyor. Facebook dünya için bir dönüm noktası olmuştu. İlk amacı ne kadar iyi de olsa zamanla Facebook'unda çivisi çıktı. Sahte profillerden tutun, ilişkilerdeki aldatmalara kadar ucu dayanan insanın dahil olduğu her şey gibi Facebook'da amacı dışında hizmet vermeye devam ediyor. Facebook gösterildiği kadar şeffaf bir platform değil. İşte Facebook'un insanlardan sakladığı 10 şey...



-2013 yılındaki boşanmaların üçte birine Facebook sebep olmuştur.

-Facebook üzerinde tam otuz milyon ölü insan profili var.

-Amerika’da bir kişi arkadaşı kendisini arkadaşlık listesinden çıkardı diye onu öldürdü.

-Facebook çıkış yapmış olsanız bile gezdiğiniz siteleri izler ve kayıt alabilir.

-Facebook kullanıcıları kullanmayanlara göre daha düşük notlara sahip.

-Suriye, Çin, İran ve Vietnam’da Facebook yasak.

-İsrail cumhurbaşkanı Simon Peres’in adına açılan Facebook hesabını Mark Zuckerberg açmıştır.

-Facebook’ta durum paylaştığınız metin kutusunda siz daha paylaşa tıklamadan o yazı Facebook

sunucularına gidiyor.

-Facebook aslında özgür bir platform değil. Mesajlarınızı istedikleri zaman okuyabilirler.

-Facebook hesapların yüzde onu başka kişilerin adlarına açılmış sahte hesaplarla dolu.



YAZI: Kamuran Akdemir

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