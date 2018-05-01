Facebook'tan video nasıl indirilir?

İşte Facebook'tan video nasıl indirilir sorusunun cevabı...

Teknoloji - 01.05.2018 13:29
Facebook'tan video nasıl indirilir?
Dünya'nın en popüler sosyal medya platformu olan Facebook'tan video nasıl indirilir sorusunun yanıtı bu platformu ziyaret eden ve aktif olarak kullanan birçok kişi tarafından merak ediliyor. Facebook'tan video indirme yollarının detaylarını inceleyerek beğendiğiniz videoları siz de kolayca indirebilirsiniz.

1. Facebook'ta indirmek istediğiniz video üzerine sağ tıklayınız ve URL göster diyerek video linkini kopyalayınız.

2. Tarayıcınızda yeni sekme açarak oraya yapıştırınız.

3. "www" yazan yeri silip yerine "mbasic" yazınız ve entera basınız.

4. Videoyu oynatınız.

5. Sağ tıklayınız ve video olarak kaydete tıklayarak indirebilirsiniz.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Facebook, Video

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