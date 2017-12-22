Facebook'tan izinsiz fotoğraf paylaşanlara kötü haber

1 milyarın üzerinde kullanıcı sayısına sahip sosyal medya platformu Facebook, büyük sorunlar için sürekli çözüm yolları arıyor. Dün de taciz mesajlarına karşı önlem aldıklarını belirten şirket şimdi de izinsiz fotoğraf paylaşımın önüne geçiyor.

Teknoloji - 22.12.2017 19:36

Facebook, 1 milyarı aşkın kullanıcı sayısına sahip bir sosyal medya platformu. Kullanıcılarının güvenliği için sürekli çalışmalar yapan ve dün yaptığı hamleyle taciz mesajlarının önüne geçen Facebook, şimdi de uzun zamandır kullandıkları yapay zekayı farklı bir boyuta taşıdı. Biriyle fotoğraf çekilen ve ardından Facebook'a yüklemek isteyen kullanıcılara yapay zeka sayesinde fotoğrafta olan diğer kişiyi etiketlemek için soru soran Facebook, artık kullanıcı, fotoğraftaki diğer kişiyi etiketlemese bile o kişiye bildirim gönderecek.



Kullanıcıların istekleri üzerine hareket ettiklerini belirten ve böylece izinsiz fotoğraf paylaşımının önüne geçmek isteyen Facebook, bu özelliğin basit bir buton ile aktif veya pasif duruma gelebileceğini söylüyor.



Son olarak Facebook, yaptığı bu hamleyle kullanıcılarının kimliklerinin yani yüzlerinin teknoloji şirketlerine satılmasının önüne geçmiş oldular.

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