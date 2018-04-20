Facebook'tan büyük adım!

Teknoloji - 20.04.2018 15:15

Facebook, işlemci geliştirmek için ekip kurmak istiyor. Fakat bu işlemcilerin hangi alanda kullanılacağının henüz bilinmediğinin belirtti.Facebook’un iş ilanında şirketin işlemci geliştirme sürecini yönetecek ekip için müdür aradığı yer alıyor.İşlemci bölümündeki ekip, donanımın yanı sıra yapay zeka ve sunucular için de işlemci tasarımından sorumlu olacak. Ayrıca Facebook’un yapay zeka araştırmacısı Yann LeCun da, Twitter üzerinden yapay zeka yongalarının geliştirilme sürecinde çalışacak insanlar aradıklarını açıkladı.Facebook’un geliştireceği işlemcileri akıllı hoparlöründe ve Oculus’un sanal gerçeklik (VR) kasklarında kullanması bekleniyor.Facebook ilerleyen dönemlerde telefon işine girecek olursa, bu işlemcileri mobil alanda da kullanabilir.