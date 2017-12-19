Facebook'ta kafanızı şişirenlere karşı 'uyutma' modu!

Teknoloji - 19.12.2017 19:57

Hepimizin Facebook'ta sürekli gönderi paylaşan, Facebook'u biraz Twitter gibi kullanan arkadaşları vardır. Bundan rahatsızlık duyanlar için Facebook, bu arkadaşlarınızı geçici olarak sessize alma özelliği olan "Snooze"u getirdi.Belirli bir kişi, grup veya sayfadan bıktıysanız, tek yapmanız gereken son gönderilerinin sağ üst köşesindeki menüden "Snooze"u seçmek, böylece 30 gün boyunca onlardan hiçbir şey görmeyeceksiniz. İşin güzel yanıysa karşı tarafın bundan haberinin olmayacak olması.Bu birçok açıdan Facebook'un "Takibi bırak" seçeneğinden daha arkadaşça, çünkü o seçenek bir kişiyi siz bir daha takip etmediğiniz sürece tamamen göz önünden kaldırıyor.Birisini tamamen susturmak istiyor da olabilirsiniz, ama çoğunlukla istediğimiz bir ara çok gönderi paylaşmaya başlamış birini geçici olarak susturmak oluyor ve eski "takibi bırak" özelliği bu kişilerin takibini bıraktığımızı unutmamıza sebep oluyordu.Bunun yanında, Snooze seçeneğini istediğiniz zaman kapatmanız da tabii ki mümkün, yani 30 gün bekleme şartınız yok. (Kaynak: hurriyet.com.tr)