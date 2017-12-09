Ezgi Mola'yı şaşırtan sürpriz!

Magazin - 09.12.2017 09:00

Ezgi Mola: Nasıl zoruma gitmişti anlatamam...

Ezgi Mola'dan 'Maide Teyze' sürprizi!

Beyaz Öztürk, Beyaz Show'u bırakacak mı?

Burak Kut, Beyaz Show'u bastı!

Kanal D'de ekrana gelen Beyaz Show'un yeni bölümünde stüdyoda bir sürpriz yaşandı.Beyaz'ın "Jason Statham geliyor" şeklinde lanse ederek yaptığı duyuruyla ona çok benzeyen Antalyalı İsmail stüdyoya geldi. İsmail'in gözlüğünü çıkartmasıyla şaşkınlık daha da arttı.Beyaz Show olarak Jason Statham'a da sosyal medya üzerinden bir çağrıda bulunuldu.Ezgi Mola’nın Jason Statham hayranı olduğunu öğrenen ve Instagram’dan sürekli ona ‘yürüdüğünü’ keşfeden Beyaz, yine bir sürpriz peşindeydi. Jason Statham’a birebir benzeyen ve Antalya’da yaşayan araba tamircisi İsmail Yıldırım’ı stüdyoda karşısında gören Ezgi Mola adeta şok oldu.