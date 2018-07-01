Ezgi Mola'dan tatil pozu!

Magazin - 01.07.2018 14:20

Ezgi Mola'yı utandıran soru!

Ezgi Mola çılgına döndü!

Ezgi Mola, Marmaris’te sezonu açtı. Başarılı oyuncu, kumsalda verdiği seksi pozu Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı. Mola'nın olay yaratan pozunda takipçileri bacağının üst kısmındaki kuş dövmesine takıldı. Dövmelerin ‘Zümrüdüanka Kuşu’ olduğu iddia edildi.Plaj diyeti ile zayıfladığını vurgulayan Ezgi Mola paylaşımına şu notu düştü: ‘Arkadaşlar ekmeği bıraktım, ama bu fotoğrafın ekmeğini yerim.’