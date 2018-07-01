Ezgi Mola'dan tatil pozu!

Ezgi Mola, Marmaris’teki bir otelde yaz mevsiminin tadını çıkarıyor. Kumsalda verdiği seksi pozu Instagram’dan paylaşınca takipçilerinin dikkatini bacağının üst kısmındaki kuş dövmesi çekti.

Magazin - 01.07.2018 14:20
Ezgi Mola'dan tatil pozu!
Ezgi Mola, Marmaris’te sezonu açtı. Başarılı oyuncu, kumsalda verdiği seksi pozu Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı. Mola'nın olay yaratan pozunda takipçileri bacağının üst kısmındaki kuş dövmesine takıldı. Dövmelerin ‘Zümrüdüanka Kuşu’ olduğu iddia edildi.

Plaj diyeti ile zayıfladığını vurgulayan Ezgi Mola paylaşımına şu notu düştü: ‘Arkadaşlar ekmeği bıraktım, ama bu fotoğrafın ekmeğini yerim.’

İşte o paylaşım:


Ezgi Mola'yı utandıran soru!

Ezgi Mola'yı utandıran soru!



Ezgi Mola çılgına döndü!

Ezgi Mola çılgına döndü!
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