Ezgi Mola: Pazardan giyiniyorum!

Ünlü isimlerin şıklık yarışı!

Ezgi Mola'dan manidar aşk açıklaması!

Ezgi Mola sinemayı sevdi!

Dün düzenlenen Hakan Yıldırım defilesine katılan ünlü isimlerden biri de Ezgi Mola'ydı. Defile öncesi magazin muhabirleriyle ayaküstü sohbet eden oyuncuyla moda üzerine konuşuldu. Ezgi Mola, özel davetler dışında tüm kıyafetlerini pazardan aldığını açıkladı. Genelde çok şık giyinen biri değilim. Sade ve spor kıyafetleri tercih ediyorum" diyen Mola, Hatta pazardan giyiniyorum. Üstelik alışveriş yaparken sıkı pazarlık da yapıyorum” diye konuştu.