Ezgi Mola isyan etti: "Allah belanı versin şerefiz"
Ezgi Mola, Antalya'da aracıyla köpeği ezen şahsa çok sert tepki gösterdi.
Magazin - 08 Ağustos 2017 16:02
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, Antalya'da E.K adlı şahsın köpekleri ezdiği görüntülere çok sert tepki gösterdi. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda o görüntüleri yayınlayan Ezgi Mola şöyle yazdı: "Allah belanı versin şerefsiz! Sen öl ya. Gerçekten sen öl adam! Sen ve senin gibiler ölsün ki dünya bir parça temizlensin! Bir parça."
Ezgi Mola'dan 'Zayıflık' itirafı!
Ezgi Mola'dan sert tepki!
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.