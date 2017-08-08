Ezgi Mola isyan etti: "Allah belanı versin şerefiz"

Magazin - 08 Ağustos 2017 16:02

Ezgi Mola'dan 'Zayıflık' itirafı!

Ezgi Mola'dan sert tepki!

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, Antalya'da E.K adlı şahsın köpekleri ezdiği görüntülere çok sert tepki gösterdi. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda o görüntüleri yayınlayan Ezgi Mola şöyle yazdı: "Allah belanı versin şerefsiz! Sen öl ya. Gerçekten sen öl adam! Sen ve senin gibiler ölsün ki dünya bir parça temizlensin! Bir parça."