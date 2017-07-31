Ezgi Mola, Akmerkez'de

Ezgi Mola Akmerkez'de alışveriş turundan sonra arkadaşıyla yemek yedi..

Alışveriş - 31 Temmuz 2017 16:59

Başarılı ve güzel oyuncu Ezgi Mola da alışveriş için Akmerkez’i tercih eden ünlü isimler arasında yer alıyor. Makyajsız suratı ve sade kıyafetiyle doğallığını bir kez daha gösteren Mola, kısa bir alışveriş turu sonrası arkadaşıyla S Cafe Brasseria’da yemek yiyip sohbet etti.

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