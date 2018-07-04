Ezgi Eyüboğlu'nun yeni projesi belli oldu!

Magazin - 04.07.2018 13:16

İbrahim Büyükak sürprizi açıkladı!

İbrahim Büyükak, büyük ilgi gören Yol Arkadaşım'ın filminin ikincisi için çalışmalara başladığını açıklamıştı. “Yol arkadaşım 2” başrol oyuncusu belli oldu. Bir süredir ekranlara ara veren güzel oyununu Ezgi Eyüboğlu, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç’un yazıp yönettiği filmde rol alacak. İbrahim Büyükak, sosyal medya hesabından Ezgi Eyüboğlu'nun başrolde yer alacağını açıkladı.