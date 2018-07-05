Ezeli rakipten Aboubakar çalımı!

Kamerun'lu golcü için Galatasaray devreye girdi.

Futbol - 05.07.2018 14:02

Portekiz gazetesi A Bola, Galatasaray'ın Aboubakar'ı transfer edebilmek için girişimlere başladığını yazdı. Vincent Aboubakar, 2016 yazında Porto'dan 2,5 milyon euro karşılığında Beşiktaş'a kiralanmıştı.



Piyasa değeri şu an için 18 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki Kamerunlu santrafor, bu sezon Porto formasıyla gösterdiği performans ile dikkatleri üstüne çekti.

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