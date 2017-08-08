Eylül Metin'den örnek davranış!

Şarkıcı Eylül Metin, geçtiğimiz ay Menderes ilçesindeki 800 hektarlık alanı kül eden yangın da, yanma tehlikesi geçiren Şopengazi Hayvan Barınağını ziyaret etti.

Yaşam - 08 Ağustos 2017 18:52

Şopengazi Hayvan Barınağı’nı gönüllülerin kendi imkanları ile ayakta tutmaya çalıştığını öğrenen Eylül Metin, barınağa buzlu su ve mama desteğinde bulundu. Aldığı mamaları kendi elleriyle hazırlayan Metin, yüzlerce hayvana dağıttı.



Ayrıca, sıcakların artması sebebiyle hayvanların soğuk suya ihtiyacı olduğunu vurgulayan Eylül Metin, aldığı buz kalıplarını kırarak hayvanlar için soğuk su hazırladı. Buz kalıplarını yalıyarak ferahlayan köpekler ise renkli karelere sahne oldu. Yavru köpeklerin de bulunduğu barınağa geldiğinde üzüldüğünü belirten Eylül Metin, ’’Her geldiğim de insanlığımdan utanıyorum, buradaki hayvanları görünce içim parçalanıyor. Bu hayvanların mama, yemeğe, suya, ilgi ve alakaya ihtiyacı var. Biz sanatçı olarak rol model olabiliriz, zaten insanları teşvik etmek amacıyla buradayız ama ben buradan tüm yetkili makamlara sesleniyorum. Yani kim elini uzatabilirse, isim belirtmek istemiyorum. Kimin şu kadarcık faydası olacaksa bizi duysunlar, aynı zamanda yine şahsi olarak sanatçı arkadaşlarıma da sesleniyorum. Çoğu yerde gerekli konserleri ve gerekli yardımları yapıyorsunuz, buraya da bir el atın burayı da bir görün” şeklinde konuştu.



"Sizde hiç vicdan yok mu"

Öte yandan, insanların petshoptan hayvan alıp kısa bir süre sonra sokağa atmasına tepki gösteren Eylül Metin şunları söyledi:



“İnsanlar sanki bir gömlek, bir ayakkabı alır gibi hevesle gidiyorlar bir canlı alıyorlar. Ondan sonra etrafındaki insanlara hava atıyorlar, 15-20 gün sonra o hayvanı ya kapının önüne atıyorlar ya da uzak bir tarafa atıyorlar. Sizde hiç vicdan yok mu, hiç Allah korkusu yok mu, çevrenizdekilere hava yapacağım diye aldığınız canlıyı süs gibi 15-20 gün yanınızda taşıyıp da sokağa atıyorsunuz. En büyük sorunda burada başlıyor. Lütfen bakamayacağınız hayvanı almayın. Bu canlıyı çocuğunuz gibi kabul edin, çocuğunuzdan bıkınca kapının önüne atabiliyor musunuz? Ben bu aldım işte yapamadım deyip sokağa atabiliyor musunuz? Böyle bir lüksünüz yoksa hayvan içinde aynı şey geçerli olması lazım.”



"Hayvanlara zarar verenler en ağır cezaları hakkediyor"

Antalya’da arabayı köpeklerin üzerine süren ve bir köpeği ezip geçen adam içinde tepki gösteren Eylül Metin:

“Ağzı olan dili olmayan, kendisine zarar verecek bir şeyle karşılaşmadığı sürece sessiz sakin olan hayvanların üzerine araba sürmek nedir? O görüntüleri izlediğimde kanım dondu. O hayvanların canına bu kadar rahat kıyabilen cani, ileride bir insanında canına rahatlıkla kıyabilir. O da can bizimki de can. Bu tarz olayların bitmesi için yakalanan bu canilere gerçekten en ağır cezalar ve rehabilitasyonların verilmesi gerekiyor.”

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.