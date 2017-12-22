Evlilik fobisi yaşıyor!

Uzun süredir Birkan Sokullu ile aşk yaşayan Berrak Tüzünataç, son dönemde artan boşanmalar yüzünden evlilik fobisi yaşıyor.

Magazin - 23.12.2017 05:00
Evlilik fobisi yaşıyor!
Son aylarda magazin dünyasından arka arkaya gelen ayrılık haberleri, Berrak Tüzünataç'ın gözünü korkuttu. Uzun süredir kendisi gibi oyuncu olan Birkan Sokullu ile aşk yaşayan Tüzünataç, 'evlilik fobisini' şöyle açıkladı:

"Evlilik için daha zamanım var. Son dönemlerde boşanmalar çok fazla oldu. Böyle olunca da evlenmek fikri bana biraz uzak kalıyor." Bu arada güzel oyuncu, rol aldığı 'Çi' dizisiyle gelen olumlu eleştirilerden oldukça mutlu olduğunu da dile getirdi.

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Kaynak: takvim.com.tr
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