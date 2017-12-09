Evliliğe tövbeli!

Daha önce fotoğrafçı Ayşe Kaya ile evlenen Teoman, "Tekrar evlenir misiniz?" sorusuna bakın ne yanıt verdi?

Magazin - 10.12.2017 00:43

Teoman önceki gün Levent'te bulunan bir mekandan çıkarken görüntülendi. Fotoğrafçı Emre Kaya ile evliliğinden bir kızı olan şarkıcı, muhabirlerin "Sizi ikinci kez nikah masasında görebilir miyiz?" sorusuna "Evlilik mi? Aman abi! Kimseye tavsiye etmiyorum" yanıtıyla şaşırttı.

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